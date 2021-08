Card. Bassetti, la vita è sacra dal concepimento alla fine

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - "È un mistero grande quello che oggi celebriamo, perché coinvolge la nostra vita, il nostro impegno cristiano, la cura del nostro corpo destinato alla resurrezione. Per questo la nostra vita è sacra fin dall'origine, fin dal primo concepimento, fino alla fine". E' uno dei passaggi dell'omelia del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nellla celebrazione eucaristica della solennità della Beata Vergine Maria dell'Assunta, nell'omonima chiesa parrocchiale del quartiere perugino di Monteluce, domenica 15 agosto.

"Non possono esistere scorciatoie per abbreviare la vita", ha aggiunto, fra l'altro.

"Purtroppo - ha detto ancora il cardinale, secondo quanto riferisce l'archidocesi - ci dimentichiamo spesso che noi siamo fatti per il Cielo e il nostro pellegrinare non è senza meta: cielo e terra, attraverso Maria, si intrecciano in un abbraccio tenerissimo". (ANSA).