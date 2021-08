Bacchetta, bene Marcia Perugia-Assisi dedicata a Gino Strada

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - "Sono d'accordo che Marcia PerugiAssisi del prossimo 10 ottobre venga dedicata al chirurgo Gino Strada", ha affermato il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta.

"La prossima Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità - ha osservato Bacchetta, in una nota della Provincia - è dedicata alla promozione della cultura della cura degli altri e Gino Strada è stato un campione della cura di tutti, a partire dalle vittime dimenticate di tutte le guerre. Il suo esempio e il suo coraggio ci possono aiutare ad affrontare le grandi sfide dei nostri giorni cercando di costruire un futuro migliore per tutti. Invito tutti i Comuni del nostro territorio ad aderire e partecipare alla Marcia stimolando e favorendo la partecipazione dei nostri giovani, perché diventino sempre più consapevoli e impegnati nelle nostre comunità per fare dell'Umbria una terra di pace". (ANSA).