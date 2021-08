Secondo giorno di calo attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - Secondo giorno consecutivo di calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria. In base ai dati aggiornati al 15 agosto sul sito della Regione sono infatti 2.205, 35 in meno di sabato. Sono legati a 117 nuovi positivi e 152 guariti, mentre non si registrato altre vittime.

I tamponi analizzati sono stati 1.538 e i test antigenici 4.291, con un tasso di positività sul totale del 2 per cento sul totale (1,3 il giorno precedente).

Negli ospedali si registra un ricoverato in più, 35 totali, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). (ANSA).