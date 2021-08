Vissani, Ferragosto momento di speranza per ristorazione

(ANSA) - BASCHI (TERNI), 14 AGO - "Il Ferragosto è un momento di speranza per la ristorazione italiana": a dirlo all'ANSA è il maestro della cucina nazionale, Gianfranco Vissani. "Speriamo poi che di atti di speranza ce ne siano tanti altri, anche se temo che passato questo periodo ritorneremo alle difficoltà dei mesi scorsi", ha aggiunto lo chef.

Il suo ristorante, Casa Vissani, a pochi chilometri da Orvieto e gestito assieme al figlio Luca, sia questa sera che domani fa registrare il tutto esaurito. Per la prima volta propone la novità della cena anche all'aperto, ribattezzata "La prima di Ferragosto" per venire incontro alle esigenze di chi non è munito di green pass", spiegano i due Vissani. "Non siamo contrari al green pass e tantomeno alle vaccinazioni, ma serve serietà nell'applicare certe regole, lo Stato deve metterci nelle condizioni di farle rispettare senza mandarci in difficoltà come invece puntualmente avviene", dicono padre e figlio. (ANSA).