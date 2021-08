Tornano a scendere attuali positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria dove rimane stabile il quadro degli ospedali mentre scende il tasso di positività dei test.

Al 14 agosto - secondo i dati della Regione - gli attualmente positivi sono 2.240, 29 in meno del giorno precedente.

Scaturiscono da 92 nuovi positivi accertati e 121 guariti mentre ancora una volta non si registrano morti.

Stabile il quadro degli ospedali con 34 ricoverati, due dei quali in terapia intensiva.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.087 tamponi e 4.600 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,3 per cento sul totale (era 2,98 venerdì e 1,75 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).