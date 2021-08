Altra giornata di caldo torrido in tutta l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Un'altra giornata di caldo torrido su tutta l'Umbria e per il secondo giorno consecutivo è stato sfondato il muro dei 40 gradi.

A Foligno e in località Compresso, periferia nord di Perugia, le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato 40,7 gradi. Negli altri principali centri umbri il termometro è oscillato tra i 34 e i 39 gradi.

A Perugia si è registrata la temperatura di 39,2, un grado in meno, invece, a Terni.

Sul fronte delle previsioni meteo, per il giorno di Ferragosto atteso cielo sereno in tutta la regione e temperature stazionarie le massime e in lieve rialzo le minime. (ANSA).