Prof. Roila entra a far parte dei consulenti dell'Ema

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - L'Ema, Agenzia europea per i medicinali, ha nominato il professor Fausto Roila membro dello "Scientific advisory group for oncology", il gruppo di consulenti dell'ente europeo che garantisce la valutazione scientifica, la supervisione e il controllo della sicurezza dei medicinali per uso umano. Lo ha reso noto l'Università di Perugia dove è ordinario di Oncologia medica, nonché direttore della Scuola di specializzazione nello stesso settore e componente del Tavolo di consultazione sulle terapie oncologiche dell'Aifa.

"L'attività dell'Ema è rivolta alla verifica dell'efficacia e della tossicità dei farmaci e si avvale del parere di un gruppo ristretto di esperti" è stato il commento del professor Roila attraverso una nota dell'Ateneo. "Andare a rappresentare l'Italia - ha aggiunto - è un onore e un impegno che intendo assumere con serietà".

"Grande soddisfazione per la nomina del prof. Fausto Roila" è stata espressa dal rettore, Maurizio Oliviero. "E' motivo di particolare orgoglio - ha aggiunto - per l'intera comunità accademica dell'Università degli Studi di Perugia. Rivolgo al prof. Roila le mie più vive congratulazioni, a nome personale e dell'Ateneo, per l'incarico ricevuto, che ricoprirà sicuramente con la straordinaria professionalità e la competenza che ne caratterizzano l'operato, a beneficio dell'intera comunità".

Anche il prof. Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, ha espresso "compiacimento al professor Roila per il prestigioso incarico". (ANSA).