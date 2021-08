Padre Fortunato, Gino Strada incontrerà ora il bene seminato

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 AGO - "Gino Strada incontra ora quel bene che ha seminato e donato, il Sommo Bene come lo chiamava Francesco": a ricordare il fondatore di Emergency è padre Enzo Fortunato, francescano del Sacro Convento di Assisi.

Lo fa in un video sulla sua pagina Facebook.

"Ricordo - ha detto padre Fortunato - che abbiamo vissuto tantissime iniziative insieme. Una delle ultime è stata quella dedicata al diritto alla cura, perché non ci sia alcun profitto dalla pandemia, per la liberalizzazione dei brevetti sui vaccini. Abbiamo vissuto con lui anche l'anelito per un mondo più equo e più giusto. La testimonianza di Gino Strada sia da sprone a essere uomini che amano e donano. Uomini che guardano e sognano un mondo più giusto. L'Italia - ha concluso padre Fortunato - perde un grande testimone del bene". (ANSA).