"Le infiorate di Spello" raccontate con le immagini

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 13 AGO - Presentato nell'ambito della rassegna estiva Incontri per le strade, il libro fotografico "Le infiorate di Spello", promossa dall'omonima associazione in collaborazione con il Comune e realizzato grazie al contributo del Gal Valle umbra e Sibillini. In italiano-inglese, è il frutto della stretta sinergia tra gli infioratori spellani e alcuni fotografi professionisti e amatoriali.

E' infatti alle immagini fotografiche che viene fondamentalmente affidato il compito di raccontare la storia delle infiorate nell'arco dell'anno: dall'ideazione del bozzetto alla semina dei fiori, dalla raccolta alla capatura, dal montaggio delle strutture protettive alla composizione delle opere sul selciato delle strade fino al passaggio della processione.

Sfogliando l'opera, disponibile al Museo delle Infiorate, è possibile riconoscere - spiegano i promotori dell'iniziativa - alcuni degli oltre 500 bambini e giovani coinvolti nell'evento e rivedere le immagini della notte dei fiori e della domenica all'alba, quando migliaia di persone dall'Italia e dal mondo si riversavano sulle piazze e sui vicoli di Spello per ammirare queste estese opere floreali di altissimo livello artistico.

"Un volume che vuole emozionare e stupire il lettore - commenta il presidente degli infioratori Mirko Di Cola - con il racconto di quelle meravigliose opere floreali che sono le artistiche infiorate di Spello, con la speranza che già dal prossimo anno l'evento torni a richiamare lo straordinario flusso di visitatori e turisti che lo caratterizza".

"Si tratta di una pubblicazione molto attesa - spiega il vicesindaco e assessore ai grandi eventi Guglielmo Sorci - che propone, accanto a suggestive foto d'epoca, immagini recenti che rispecchiano al meglio il livello di qualità artistica raggiunto dagli infioratori in questi ultimi anni". (ANSA).