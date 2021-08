Continuano a salire le temperature sull'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Continuano a salire le temperature in Umbria. Venerdì, in località Compresso, periferia nord di Perugia, la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato 40,8 gradi.

La città più calda si conferma invece Foligno con 40,6 gradi.

In tutti i principali centri della regione la colonnina di mercurio è salita sopra i 34 gradi. A Perugia ha toccato i 38,7, a Terni i 37,7 gradi.

Sul fronte delle previsioni meteo, per domani il cielo si presenterà ancora sereno su tutta l'Umbria, con le temperature che resteranno stazionarie su valori molto elevati. (ANSA).