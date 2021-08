Code a centro vaccini di Perugia-San Marco

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Code si sono formate la mattina del 13 agosto, tra le 8 e le 10, al centro vaccinale di Perugia San Marco. Il commissario per l'emergenza Covid e direttore sanitario della Usl Umbria 1, Massimo D'Angelo, ha invitato tutti i cittadini a "rispettare rigorosamente" l'orario dell'appuntamento e a portare con sé, già compilata, la documentazione richiesta.

"La compilazione della scheda anamnestica e del consenso informato direttamente presso il punto vaccinale - sottolinea D'Angelo - provoca infatti continui ritardi che si accumulano, producendo file e disagi a tutti gli assistiti che si presentano per la vaccinazione. Nella mattinata, inoltre si sono vaccinati anche molti giovani e alcuni di loro, al momento della somministrazione della dose, hanno avuto un malessere generale dovuto per lo più alla paura e alla poca confidenza con aghi e iniezioni. Queste situazioni hanno richiesto l'intervento e il successivo monitoraggio da parte dei sanitari presenti, interrompendo temporaneamente l'attività di alcuni medici e infermieri". (ANSA).