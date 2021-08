Aziende sanitarie umbre si muovono per non vaccinati

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Anche l'Usl Umbria 1 si muove nei confronti degli operatori, poco più di una cinquantina, che hanno rifiutato la vaccinazione per il Covid. Alcuni - secondo quanto appreso dall'ANSA - hanno però nel frattempo deciso di tornare sui loro passi chiedendo di poter ricevere le dosi.

Sono comunque in partenza le lettere per i responsabili delle strutture dove operano i sanitari non vaccinati. Per decidere se sia possibile ricollocarli in ruoli amministrativi, comunque non a contatto con i pazienti, o avviare anche per loro il procedimento di sospensione.

La situazione del personale non vaccinato è comunque all'attenzione di tutte le Aziende sanitarie umbre. La Direzione dell'ospedale di Perugia è in attesa di ricevere gli elenchi di chi ha deciso di non avere le dosi per poi adottare eventuali provvedimenti.

All'ospedale di Terni al momento non risulta alcun sanitario non in regola con la normativa. I vertici della Azienda continuano comunque a seguire la situazione. (ANSA).