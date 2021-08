Alemanno in Cabina regia per rilancio turistico aree sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 AGO - Il sindaco di Norcia Nicola Alemanno è stato nominato componente della Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dal sisma del 2016. A indicarlo è stata il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, coordinatrice delle Anci regionali.

La Cabina ha il compito di definire il programma di sviluppo per assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini.

"Questa nomina oltre che essere per me particolarmente lusinghiera - ha sottolineato Alemanno - è uno stimolo in più a lavorare con determinazione per rilanciare i nostri territori.

Ci stiamo dotando di strumenti importanti per ricostruire anche il tessuto socio economico, fatto in particolare di tante piccole e medie imprese; i nostri borghi che vivono soprattutto di turismo dovranno essere pronti ad essere competitivi. Il confronto diretto con la Presidenza del Consiglio e con rappresentanti di Ministeri strategici sarà per questo fondamentale. Anci nazionale, insieme all'associazione umbra, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano sia per quanto riguarda la ricostruzione, sia per il rilancio del turismo".

