Ai domiciliari ma spaccia eroina, arrestato

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 13 AGO - Una sessantina di ovuli contenenti circa 110 grammi di eroina sono stati sequestrati dalla polizia nel corso di un'operazione a Foligno ha portato all'arresto di una coppia di nigeriani, un uomo di 34 anni, già ai domiciliari, e una donna di 28. Sono stati trovati nella loro abitazione insieme a un bilancino di precisione, materiale ritenuto utile a confezionare le dosi e oltre 5.000 euro in contanti.

La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato un via vai sospetto in corrispondenza di quell'appartamento. Gli Agenti hanno quindi svolto alcuni mirati servizi di appostamento in corrispondenza dell'appartamento che è stato poi perquisito.

All'interno di un sottoscala, i poliziotti hanno così trovato - riferiscono gli investigatori - una busta con gli ovuli di eroina e l'altro materiale.

Dalle indagini è emerso che la coppia riforniva di droga "con continuità" il mercato folignate e quello delle aree circostanti. (ANSA).