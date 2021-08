Vacanze in Umbria per il ministro della Sanità olandese

(ANSA) - PRECI (PERUGIA), 12 AGO - Al tempo del Covid ha scelto l'Umbria e in particolare Preci, piccolo borgo della Valnerina, il ministro olandese della Sanità Hugo de Jonge che ha trascorso due settimane in tenda con la famiglia nel campeggio e agriturismo Il Collaccio. Dove è arrivato con la sua auto senza cerimoniale.

"Nemmeno sapevo chi fosse visto che aveva fatto una normale prenotazione on line" ha spiegato all'ANSA il titolare della struttura ricettiva, Raffaele Baldoni. De Jonge è stato però riconosciuto da alcuni dei turisti olandesi che stanno trascorrendo le vacanze al Collaccio. La struttura, messa al corrente di chi fosse, ha comunque protetto la privacy della famiglia fino alla sua partenza. "Hanno vissuto il campeggio come tutti gli altri - ha rivelato ora Baldoni -, dormendo in tenda e usufruendo dei servizi comuni per i quali hanno ovviamente rispettato le normative anti Covid".

Una vacanza dal "basso profilo" quindi con qualche cena all'agriturismo e altre nei vari centri della Valnerina.

Durante il giorno la famiglia di de Jonge ha fatto lunghe escursioni in bicicletta. Una anche di una novantina di chilometri tra Preci e Norcia. Non è comunque mancata una tappa a Castelluccio.

Con Raffaele Baldoni il discorso è finito inevitabilmente sulla situazione internazionale. "Roberto Speranza è un bravo ministro" la sola confidenza di de Jonge rivelata dal titolare del Collaccio. "Spero che la vacanza in Umbria abbia contribuito a dargli la carica necessaria per continuare il suo duro lavoro e sconfiggere definitivamente questa maledetta pandemia" l'auspicio di Baldoni. (ANSA).