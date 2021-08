Umbria "pronta" a corsia preferenziale per vaccinare giovani

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - In tema di vaccinazioni, la Regione Umbria "è pronta da subito a garantire una corsia preferenziale ai giovani in età scolare, come raccomandato dal commissario Figliuolo". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "Il nostro obiettivo è vaccinare tutta la popolazione aderente entro il 31 agosto, in particolare tutti i giovani che dovranno fare il loro rientro a scuola e all'università" ha detto.

"Ricevendo la prima somministrazione entro fine mese - ha spiegato ancora l'assessore - questi soggetti avranno a disposizione il Green pass in tempo utile per l'apertura delle scuole, prevista per il 13 settembre".

Il piano della Regione, delineato dal Commissario Massimo D'Angelo, si sviluppa su quattro direttrici: completare prima di ferragosto l'invio degli sms di prenotazione di tutti coloro che avevano già dato l'adesione alla vaccinazione, compresi coloro che hanno rimandato l'appuntamento, fissandolo da lunedì 16 agosto ed entro fine mese; aprire a tutti i cittadini le prenotazioni dirette dal portale regionale, senza preadesione, dal lunedì 16 agosto, con possibilità di scelta della sede, del giorno e dell'ora dell'appuntamento; garantire un percorso preferenziale ai soggetti con età compresa tra 12 e 18 anni, sempre dal 16 agosto, con possibilità di accedere senza prenotazione ad alcuni hub vaccinali, individuati in ogni distretto sanitario. Infine, sempre per la fascia d'età 12-18, è stato annunciato che saranno organizzati due vaccine day, domenica 22 e domenica 29 agosto, con libero accesso a punti vaccinali. (ANSA).