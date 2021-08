Resti monumentali epoca romana trovati nel folignate

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 12 AGO - Resti monumentali di un edificio d'epoca romana sono emersi a Foligno durante l'intervento per la realizzazione di un nuovo braccio viario a servizio della locale scuola d'infanzia nella frazione di San Giovanni Profiamma.

Si tratta di stratigrafie archeologiche e strutture d'epoca romana di particolare rilievo storico e archeologico. Sono ora in corso, le operazioni di pulizia e di indagine di quello che è considerato un importante contesto archeologico.

Al momento è stato riportato alla luce un edificio - è detto in una nota congiunta di Comune di Foligno e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria - con strutture murarie di dimensioni considerevoli, dello spessore di un metro e mezzo-due. Prendono avvio da un piano di spessi lastroni realizzati in scaglia rossa fissati da grappe di ferro, le cui dimensioni, insieme all'imponenza dei muri, contribuiscono a dare l'idea della grandiosità dell'edificio.

Al di sotto di esse correva una fistula aquaria, un tubo in piombo che i romani utilizzavano per distribuire le acque dell'acquedotto (ANSA).