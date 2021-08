Invariata situazione ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Resta immutata per il secondo giorno consecutivo la situazione dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria. Rimangono infatti 31, uno dei quali in terapia intensiva in base ai dati aggiornati dalla Regione al 12 agosto.

Nell'ultimo giorno sono emersi 158 nuovi postivi e 113 guariti mentre non si registrano nuovi morti per il virus. Gli attualmente positivi salgono a 2.167, 45 in più del giorno precedente.

Sono stati analizzati 2.081 tamponi e 3.209 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,98 per cento (era 2,49 mercoledì ma al 3,13 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).