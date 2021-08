In Umbria superati 40 gradi in diversi centri

(ANSA) - PERUGIA, 12 AGO - Anche in Umbria è stato sfondato il muro dei 40 gradi in questo agosto segnato dal grande caldo.

Le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile hanno infatti registrato nel pomeriggio di giovedì valori superiori a tale soglia a Foligno, Petrignano d'Assisi, San Gemini e in località Prodo, alle porte di Orvieto.

Nelle altre principali città umbre il termometro ha oscillato tra 37 e 39,5 gradi. A Perugia registrati 39,1 gradi, a Terni a 38,7.

Anche nelle zone più ad alta quota della regione, come in Appennino, il caldo ha raggiunto picchi di 37 gradi.

Sul fronte delle previsioni, venerdì e sabato sull'Umbria il cielo continuerà ad essere generalmente sereno, con temperature che resteranno sui valori odierni. (ANSA).