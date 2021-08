Sarà riaperto parcheggio vicino pronto soccorso Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Sarà riaperto il 12 agosto il parcheggio Taramelli nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia. Lo ha reso noto la Direzione dell'Azienda ospedaliera.

Le attività di bonifica dell'area, occupata nei mesi scorsi dall'ospedale Covid dell'Esercito, hanno permesso di ricavare 380 posti auto e di delimitare con guard rail l'area occupata dalla struttura da campo regionale attualmente utilizzata per l'accettazione e l'osservazione breve intensiva dei pazienti Covid trasportati con ambulanza. L'intervento rientra nel progetto complessivo di razionalizzazione delle aree di sosta ospedaliere - spiega il Santa Maria della Misericordia - e nei prossimi mesi lo stesso parcheggio Taramelli sarà riservato per la sosta esclusiva delle auto del personale dipendente e convenzionato con accessi automatizzati e controllati.

L'accesso al parcheggio è gratuito e può avvenire solo dal primo varco a destra del pronto soccorso mentre l'uscita è consentita solamente dal secondo varco in quanto la circolazione interna è a senso unico di marcia per permettere il passaggio delle ambulanze che si recano all'ospedale da capo. (ANSA).