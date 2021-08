A Foligno sfiorati 40 gradi, Umbria 'bollente'

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - È Foligno, con 39,6 gradi, la città più calda dell'Umbria che si conferma regione "bollente" in questi giorni pre-ferragostani.

I 39 gradi, stando alle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile, sono stati superati anche nelle campagne del marscianese e a San Gemini.

Nel resto della regione il termometro si è attestato, a metà pomeriggio, tra i 35 e 38 gradi, anche nelle zone più alte della Valnerina, a ridosso dell'Appennino.

A Perugia e Terni i gradi registrati sono stati 37.

Per la giornata di giovedì è atteso tempo bello e soleggiato, con temperature stabili o in lieve aumento. (ANSA).