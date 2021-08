Nuotatore umbro ai Giochi paralimpici di Tokyo

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - Ci sarà anche un atleta umbro nella delegazione italiana che prenderà parte ai Giochi paralimpici estivi che si svolgeranno a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre. Tra i 113 azzurri convocati (che gareggeranno in 15 diverse discipline sportive), infatti, c'è il nuotatore ternano Riccardo Menciotti, classe 1994 cresciuto sportivamente dall'allenatore Marco Cicconi di Aria Sport ed ora tesserato con il Circolo Canottieri Aniene di Roma. Per lui, inserito nella categoria S10, è la seconda esperienza alle paralimpiadi dopo Rio de Janeiro.

"C'è la voglia di partire perché comunque è stata una stagione lunga e faticosa e quindi anche cambiare aria mi farà bene e poi, quando sarò in Giappone, comincerò a concentrarti veramente sull'obiettivo" ha affermato Menciotti attraverso una nota del Comitato paralimpico Umbria. "Mercoledì partirò da Roma - ha aggiunto - per prendere parte al raduno di Sendai, una collegiale di 10 giorni che faremo in Giappone prima di scendere il 21 agosto al villaggio paralimpico di Tokyo. Il 24 agosto è in programma la cerimonia di apertura ed il 25 cominciano le gare. Prenderò parte ai 50 e ai 100 stile libero, ai 100 farfalla, ai 100 dorso e i 200 misti, salvo eventuali staffette".

"Faccio un grande in bocca al lupo a Riccardo - afferma anche Gianluca Tassi, presidente del Cip Umbria - perché è un ragazzo che merita di conquistarsi almeno un posto sul podio di Tokyo.

Ci sta regalando tante emozioni e soddisfazioni, come ha fatto agli europei del Portogallo e ai Mondiali d'Inghilterra. Tutto il movimento paralimpico umbro e non solo farà sicuramente il tifo per lui". (ANSA).