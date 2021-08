Lega espelle assessore e consigliere Umbria Melasecche

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - Espulso dalla Lega il consigliere e assessore regionale dell'Umbria Enrico Melasecche. Il partito ha infatti comunicato la sua "esclusione dalle liste degli iscritti con decorrenza immediata".

"Il provvedimento rappresenta un atto politico dovuto e legittimo - sottolinea il carroccio -, adottato in conseguenza del venire meno del rapporto di fiducia con il partito e dall'incompatibilità tra il suo operato e gli obiettivi proposti dalla Lega nell'ambito di governo regionale, oltre che dal mancato adempimento delle norme statutarie della Lega. La Lega diffida Melasecche dall'agire e dal parlare in nome e per conto del partito". (ANSA).