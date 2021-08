Ipotesi depressurizzazione per falso allarme fuoco su aereo

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - E' stata probabilmente una depressurizzazione della cabina quando l'aereo era in fase di decollo, ma ancora a terra, dall'aeroporto di Perugia a far scattare l'allarme antincendio su un velivolo privato. In realtà - è stato poi accertato - le fiamme a bordo non si sono mai sviluppate.

La depressurizzazione - ha appreso l'ANSA dallo scalo umbro - ha provocato un aumento della temperatura all'interno della cabina. I sensori hanno quindi fatto scattare l'allarme per il fuoco e a quel punto il pilota ha abortito la procedura di decollo e dato l'allarme. Sono state così attivate le procedure previste in questi casi e sulla pista si sono schierati i mezzi dei vigili del fuoco mentre per precauzione al San Francesco d'Assisi sono state fatte arrivare diverse ambulanze e un'auto medica. L'aereo si è fermato su un punto prestabilito della pista dove sono stati eseguiti i controlli per l'allarme incendio che però hanno dato esito negativo.

Dopo alcune verifiche il velivolo con a bordo l'equipaggio e alcuni passeggeri è ripartito.

Praticamente nessuna ripercussione è stata registrata per il normale traffico dell'aereoporto umbro.