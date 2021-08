Verini, ministri accertino situazione Comune Montefalco

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 09 AGO - Il deputato umbro del Pd, Walter Verini, ha annunciato di avere presentato un'interrogazione urgente alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nonché a quello dell'Economia e Finanze, Daniele Franco, "al fine di accertare la situazione economico-finanziaria del Comune di Montefalco, e ristabilire quanto prima una gestione finanziaria scrupolosa e rispettosa della legislazione vigente".

"Ho ritenuto opportuno, quanto doveroso, portare questa vicenda all'attenzione del Governo - sottolinea il parlamentare - con l'obiettivo di scongiurare un rischio concreto, ovvero quello che a pagare le conseguenze del dissesto economico-finanziario comunale siano gli stessi cittadini di Montefalco. Tenuto conto che dal 2016 ad oggi, l'amministrazione comunale sta disattendendo tutti i piani di rientro - aggiunge Verini - e ha continuato a far lievitare il proprio disavanzo, portandolo a superare la soglia dei 4 milioni di euro, rendendolo, di fatto, non più sanabile con mezzi ordinari, credo sia importante che le istituzioni vigilino attentamente sul rispetto scrupoloso delle norme, così da arrivare a ripristinare le condizioni di ordinata gestione contabile e di trasparenza amministrativa. Il mancato rispetto della diffida prefettizia riguardante lo stato di dissesto dell'ente dello scorso gennaio a cui è seguito il disperato tentativo di avviare le procedure di riequilibrio pluriennale, pur in mancanza di requisiti di legge rispetto, alla trasparenza, alla veridicità e all'attendibilità degli atti prodotti a supporto dei bilanci, rende la vicenda di Montefalco molto complessa e di difficile composizione. Stupisce per altro che gli atti fin qui prodotti non abbiano fatto ancora piena luce sulle effettive responsabilità e su una cattiva gestione finanziaria e amministrativa che, se non affrontata a dovere - conclude l'on.

Verini -, può, davvero, mettere a repentaglio il futuro della città e dei suoi cittadini". (ANSA).