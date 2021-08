Trovati fumogeni "causa" incendio bosco nel ternano

(ANSA) - TERNI, 09 AGO - Alcuni fumogeni individuati come causa dell'incendio sono stati recuperati dai carabinieri forestali che indagano sul rogo che il 30 luglio ha mandato in fumo quasi dieci ettari di superficie in gran parte boscata a Cesi. Gli accertamenti sono condotti dal personale del Nipaaf e dalla stazione di Terni. Sono ora in corso rilievi tecnici per arrivare all'identificazione dei responsabili dell'incendio.

Dato il perdurare delle alte temperature estive, i carabinieri forestali raccomandano "la massima prudenza in tutte le attività all'aperto per scongiurare altri eventi di questo tipo". (ANSA).