Torna 'Birba chi legge' festa storie per bambini e ragazzi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 09 AGO - Tra spettacoli di narrazione, letture musicate, laboratori fiabasofici e di movimento, passeggiate letterarie, presentazioni di libri, Assisi è pronta ad accogliere l'edizione 2021 di 'Birba chi legge', festa delle storie per bambini e ragazzi. Un fine settimana dedicato all'infanzia e alle famiglie in programma da venerdì 27 a domenica 29 agosto. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune, il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e il patrocinio dell'Assemblea legislativa.

'Birba chi legge' si aprirà venerdì 27 agosto con "App in festa! Il digitale racconta storie", seminario di formazione a cura di Giulia Natale, rivolto a insegnanti, educatori, genitori, appassionati e curiosi.

Tra gli appuntamenti di sabato 28 agosto "Il viaggio di Odisseo", spettacolo di narrazione di e con Monica Morini, attrice, autrice e regista del Teatro dell'Orsa.

Domenica - annunciano gli organizzatori in una nota -, uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia di premiazione del progetto "Biblioteca Tararì" dell'istituto comprensivo quattro di Perugia, vincitore del concorso nazionale "Una biblioteca in ogni scuola" indetto dall'associazione Birba.

Per svolgere la festa nel pieno rispetto delle misure di sicurezza contro il Covid è richiesta la prenotazione a tutti gli eventi e di essere in possesso del Green pass e del documento di identità per l'accesso agli spettacoli dove previsto. (ANSA).