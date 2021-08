"Nessun danno" su affidamento impianti sportivi Trevi

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - Prosciolte da "ogni addebito" di natura contabile dalla Corte dei conti dell'Umbria la responsabile dell'area demografica e sociale del Comune di Trevi Federica Pierantozzi e l'ex segretario comunale Antonella Ricciardi nei confronti delle quali la procura aveva promosso un giudizio di responsabilità in relazione all'affidamento in concessione degli impianti sportivi di proprietà dell'amministrazione (palazzetto dello sport e piscina) e di "tutti gli atti ad essa conseguenti". Le due funzionarie, difese dall'avvocato Giuseppe Caforio, hanno sempre rivendicato la correttezza dei loro atti.

In particolare a Pierantozzi era stato contestato un presunto danno di poco superiore a 10 mila euro e a Ricciardi di circa 115 mila. La procura presso la Corte dei conti - che si era attivata in seguito alla presentazione di due esposti - contestava infatti come "illegittima (e fonte di danno erariale) la complessa vicenda inerente la variazione - in corso di svolgimento del rapporto concessorio - delle condizioni di affidamento della gestione degli impianti della polisportiva comunale rispetto al bando originario".

L'avvocato Caforio aveva invece chiesto alla sezione giurisdizionale Umbria della Corte dei conti di dichiarare le sue assistite esenti da ogni addebito". Istanza accolta dai giudici contabili che hanno prosciolto Pierantozzi e Ricciardi.

