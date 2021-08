Continua riposo Mario Draghi in casa Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 09 AGO - Continua il periodo di riposo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Umbria.

Nella mattinata di lunedì il premier è stato visto transitare in auto nel centro di Città della Pieve, il borgo che da circa 15 anni ha scelto per trascorrere momenti di relax. Complice anche le alte temperature di questi giorni - il termometro ha toccato oggi i 33 gradi - Draghi passa gran parte della giornata nella sua residenza alle porte del paese. Un casolare di campagna circondato da una fitta vegetazione e che si scorge dalla zona del campo sportivo di Città della Pieve.

Chi conosce bene il presidente racconta comunque che le sue giornate, nonostante la pausa agostana dell'attività parlamentare, continuano ad essere scandite da un continuo lavoro.

Intanto, Città della Pieve è stata presa d'assalto da tantissimi turisti, anche stranieri. Alcuni visitatori chiedono proprio del presidente e delle sue abitudini da cittadino pievese, nella speranza di incontrarlo per le vie del centro.

