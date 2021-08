Spoleto esulta per Duranti bronzo nella ritmica

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - "È un risultato straordinario quello ottenuto dall'atleta spoletina Agnese Duranti alle Olimpiadi di Tokyo. La conquista della medaglia di bronzo segna il ritorno delle Farfalle sul podio olimpico e porta con sé anche il nome di Spoleto, meravigliosamente rappresentato": il commissario straordinario del Comune, Tiziana Tombesi, riassume così la gioia della città umbra per il bronzo nella ritmica a Tokyo.

"Abbiamo tutti seguito questa mattina la gara delle Farfalle - dice ancora Tiziana Tombesi - accompagnando e sostenendo Agnese in questo passaggio cruciale per la sua carriera sportiva. Ora attendiamo il suo ritorno a Spoleto: nei prossimi giorni sarà mia cura invitarla a Palazzo comunale per incontrarla ed esprimerle l'orgoglio e la soddisfazione di tutti gli spoletini". (ANSA).