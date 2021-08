Quasi il 64% degli umbri ha completato il ciclo vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Il 63,97 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati all'8 agosto, si tratta di 493.109 persone, di cui 4.759 hanno ricevuto la somministrazione nelle ultime 24 ore.

Prima dose, al momento, per il 75,69 per cento dei residenti, pari a 583.817.

Complessivamente, sempre in base ai dati della Regione, sono state somministrate ad oggi 1.058.579 dosi di vaccino, a fronte delle 1.104.324 consegnate, pari al 95,86 per cento.

I prenotati sono 136.978. (ANSA).