Agabiti, viva soddisfazione per bronzo Agnese Duranti

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - "I migliori complimenti e la più viva soddisfazione per un risultato che ci rende orgogliosi" sono stati espressi dall'assessore allo sport della Regione Umbria, Paola Agabiti, per la medaglia di bronzo ottenuta alle Olimpiadi di Tokyo dalla spoletina Agnese Duranti nella ginnastica ritmica a squadre.

"Alla giovane atleta, che ha mosso i primi passi della sua carriera alla società polisportiva la Fenice di Spoleto, ed al suo team, va il nostro grazie più sentito per aver permesso all'Umbria di aggiungere un medaglia di bronzo, dopo l'argento conquistato da Diana Bacosi con il tiro a volo, al nostro medagliere ed a quello dell'Italia", ha aggiunto l'assessore.

