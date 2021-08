115 nuovi positivi al Covid e un ricovero nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Un ricovero in più rispetto a ieri e 115 nuovi casi di positività al Covid accertati, nelle ultime 24 ore, in Umbria secondo i dati della Regione aggiornati all'8 agosto.

I ricoverati sono attualmente 26, uno dei quali in terapia intensiva. Non si registrano decessi e i guariti sono 46.

Gli attualmente positivi sono 2.055 (69 in più di ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stata analizzati 6.713 test (4.836 antigenici e 1.877 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è pari a 1,7 per cento. (ANSA).