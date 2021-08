Per Draghi giorni di relax, ora in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - Partono dall' Umbria le vacanze del presidente del Consiglio, Mario Draghi. il premier, assieme alla moglie Serenella, ha raggiunto la casa di Città della Pieve. Qui è probabile che si fermi anche per trascorrere il Ferragosto, come già accaduto in passato. Da circa 15 anni Draghi ha scelto il borgo umbro quale luogo del suo "buen ritiro", dimostrando grande attaccamento a questa cittadina di 7.600 abitanti in provincia di Perugia, quasi a confine con la Toscana, che diede i natali a Pietro Vannucci, il pittore meglio noto come il "Perugino".

Il presidente ama vivere la realtà del piccolo paese e non è insolito vederlo aggirarsi tra le strade e nei negozi del centro storico. (ANSA).