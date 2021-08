Il 63,35 degli umbri ha completato il ciclo vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - Il 63,35 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta - secondo i dati della Regione aggiornati al 7 agosto - di 488.350 cittadini, oltre 5 mila dei quali hanno concluso ieri il ciclo vaccinale.

Hanno ricevuto la prima dose 581.138 persone, pari al 75,34 per cento dei residenti.

Complessivamente sono state somministrate ad oggi 1.051.187 dosi di vaccino, sul totale delle 1.104.324 consegnate, pari al 95,19 per cento.

Sono 143.155 i prenotati. (ANSA).