Balzo di ricoveri per Covid in Umbria, sei in più in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 07 AGO - Balzo in avanti dei ricoveri per Covid in Umbria: sono 25 secondo i dati della Regione aggiornati al 7 agosto, sei in più rispetto a ieri. Resta fermo a uno il posto occupato nelle terapie intensive.

I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 142, emersi dall'analisi di 8.109 test (5.990 antigenici e 2.119 tamponi molecolari). Con il tasso di positività complessivo pari a 1,75 per cento.

Anche oggi, come ormai da circa un mese, non si registrano vittime. I guariti sono 74 e gli attualmente positivi salgono a 1.986 (68 in più di ieri). (ANSA).