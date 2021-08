Zuccarini, dalla Quintana linfa vitale per Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 06 AGO - "Lo scorso anno la scelta di far disputare la Giostra della Quintana fu una scelta difficile e coraggiosa, ma non certo azzardata, perché a darmi la sicurezza necessaria fu l'indiscussa ed indiscutibile capacità organizzativa della 'macchina quintanara' capace di andare avanti con assoluta determinazione e piena responsabilità. Nei momenti più difficili occorre gettare il cuore oltre l'ostacolo, così come nelle fasi più buie bisogna avere la lungimiranza di guardare all'orizzonte oltre le nubi: è quello che abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto insieme con la Città e per la Città". Lo afferma il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in occasione della edizione di agosto della Giostra della Quintana.

"La Grande Festa di Foligno - prosegue, in un messaggio diffuso dal Comune - non si è mai interrotta, un caso quasi unico nel panorama internazionale che ci rende particolarmente orgogliosi, e che dimostra ancora una volta come siano ormai ben salde le nostre radici. Abbiamo veramente dato vita a qualcosa di unico, e forse come mai 'l'amore e la concordia della Cittade tutta' son stati davvero la vittoria più bella e più grande. Così come dopo la guerra, che ne segnò la nascita, e nella fase del terremoto, anche questa volta la Quintana è servita non solo per non far 'spegnere' Foligno ma per dargli nuova linfa vitale.

Questo rapporto di amore non si è mai interrotto, grazie proprio allo Spirito Quintanaro, che resiste sempre e comunque, proprio perché la Quintana è prima di tutto sentimento incondizionato e superiore di amore per Foligno. Mantenerlo vivo significa mantenere viva l'aggregazione sociale, i rapporti intergenerazionali; fare Quintana vuol dire fare squadra e progettare insieme il futuro, ed è stato sicuramente uno dei valori aggiunti che ci ha permesso di superare meglio e al meglio le difficoltà, anche e soprattutto questa volta. Lo stessa Giostra ci insegna che serve lavoro, sacrificio, capacità di azione e concentrazione per infilare gli anelli, così come per centrare gli obiettivi. Da parte e mia e dell'Amministrazione ci sarà sempre la massima collaborazione, per ottenere insieme altri nuovi successi. Buona Quintana a tutti!". (ANSA).