Umbertide, conclusi lavori cabina e linea elettrica ospedale

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 06 AGO - Si sono completate le operazioni di restyling della cabina elettrica che alimenta l'ospedale di Umbertide e l'Istituto Prosperius Tiberino nonché di posa del cavo interrato ad essa collegato per l'attivazione di una nuova linea elettrica sotterranea. Lo riferisce E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

I tecnici dell'azienda elettrica hanno rinnovato tutte la componentistica elettromeccanica della cabina, installando innovative apparecchiature motorizzate che consentiranno di automatizzare la gestione dell'impianto con benefici per la qualità e la continuità del servizio elettrico.

A questo proposito, E-Distribuzione ha concluso anche le attività di posa del cavo interrato che costituirà una nuova dorsale elettrica di media tensione sotterranea, in modo da congiungere la nuova direttrice elettrica con altre due linee esistenti denominate "Brischi" e "Ranieri" in un sistema cosiddetto di richiusura in anello, che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Durante l'esecuzione dei lavori particolare attenzione- spiega una nota dell'azienda elettrica - è stata posta all'innovazione e al decoro urbano. I lavori rientrano nel più ampio piano di potenziamento del sistema elettrico di Umbertide e del territorio umbro, che vede E-Distribuzione effettuare investimenti importanti per l'automatizzazione della rete coniugando innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

(ANSA).