Primo elaborato progettuale per il Polo scolastico di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 06 AGO - Presentato il primo elaborato progettuale per il nuovo Polo scolastico di Norcia da parte del team di progettisti che si sono aggiudicati il bando.

L'elaborato è stato consegnato alla Provincia di Perugia.

Particolare apprezzamento è stato espresso dal sindaco Nicola Alemanno che ha evidenziato che "il nuovo Polo si inserisce al centro di sistemi urbani quali il centro storico, i nuovi impianti sportivi, l'ospedale e il parco delle 'Marcite', intersecandosi in maniera complementare e in armonia con tutti i servizi della città". Entro agosto sarà presentata la documentazione progettuale per consentire la definizione delle procedure per il procedimento volto all'acquisizione delle autorizzazioni di carattere paesaggistico e urbanistico. (ANSA).