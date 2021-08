Nuova offerta formativa Polo scientifico-didattico di Terni

(ANSA) - TERNI, 06 AGO - La nuova offerta formativa e le prospettive di sviluppo per le strutture del Polo scientifico-didattico di Terni dell'Università degli Studi di Perugia sono state illustrate in una conferemza stampa.

Un nuovo corso fatto di iniziative integrate che coinvolgono aspetti didattici, di ricerca e strutturali, percorsi innovativi che richiedono un forte impegno e una collaborazione tra attori accademici e istituzionali, ha spiegato il prof. Stefano Brancorsini, direttore del Polo scientifico-didattico di Terni "Le scelte che l'Ateneo ha operato sul territorio di Terni - ha esordito il rettore - sono coraggiose e rappresentano un grande investimento. Ci siamo posti innanzitutto in una posizione di ascolto con il territorio, operando una scelta qualitativamente alta, di prospettiva e finalizzata a esprimere al meglio le specifiche potenzialità dell'area, che per noi rimangono strategiche. Investire in due corsi - Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili e ottica e optometria - in due ambiti particolarmente importanti per i giovani, significa garantire ottimi sbocchi professionali e dare attenzione alla contemporaneità del mercato del lavoro, puntando innanzi tutto sulle competenze. La dimensione internazionale di questi corsi - di cui verranno impartiti anche insegnamenti in lingua inglese - comporta un importante investimento nella didattica, nei laboratori e nella ricerca. Coniugare tutti questi aspetti in modo ottimale rappresenterà il fattore determinante per la riuscita di questo connubio, da cui si determinerà il trasferimento tecnologico". (ANSA).