Le nuove modalità di accesso all'ospedale di Perugia con il green pass

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Nuove modalità di accesso anche all'ospedale di Perugia, in seguito all'e ntrata in vigore dal 6 agosto del decreto del governo (D.L. n. 150 del 23 luglio 2021) che obbliga i cittadini a presentare il green pass per svolgere una serie di attività, tra le quali visitare i parenti ricoverati o accompagnare familiari in pronto soccorso.

Le aree ospedaliere alle quali si accede solo con il certificato verde sono le seguenti: Aree green pass ospedaliere, degenze, pronto soccorso, mensa, bar.

E' vietato l'accesso - ricorda l'azienda ospedaliera - a coloro che non sono muniti di green pass nelle specifiche aree ospedaliere. Il certificato verde dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati i soggetti che hanno idonea certificazione medica. La direzione ricorda che l'ingresso in ospedale è consentito solo a chi ne ha effettiva necessità come: utenti che devono effettuare prestazioni sanitarie o amministrative. E' consentito un accompagnatore solo in caso di soggetti minori o persone disabili.

L'accesso ai reparti di degenza e in pronto soccorso è consentito ad un solo visitatore, familiare o caregiver munito di green pass. Nel caso di un minore o persona con disabilità che ha necessità di accedere in pronto soccorso e l'accompagnatore è sprovvisto di green pass quest'ultimo verrà sottoposto a tampone molecolare Covid-19 a carico dell'azienda ospedaliera.

Per quanto riguarda l'accesso alla mensa ospedaliera e al bar interno valgono le seguenti indicazioni: i buoni mensa per familiari o caregiver di pazienti ricoverati sono rilasciati solo a coloro muniti di GREEN PASS. Il buono mensa è strettamente personale e non può essere ceduto. Il personale dipendente può accedere alla mensa solo se munito di green pass.

L'accesso con consumazione al tavolo è consentito solo a coloro che sono muniti di green pass. La consumazione al bancone è consentita osservando le vigenti norme anti-Covid. E' vietato stazionare al bar a coloro che non possiedono il green pass.

(ANSA).