In calo i ricoveri in Umbria, un solo paziente in intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Un ricovero in meno nelle ultime 24 ore in Umbria (19 in tutto) e dopo molti giorni si libera un posto nelle terapie intensive dove resta ricoverato soltanto un paziente.

Emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati al 6 agosto.

I nuovi casi di positività accertati sono 137, i guariti sono 77 e anche oggi non si registrano vittime.

Gli attualmente positivi sono 1.918 (60 in più rispetto ieri).

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 5.905 test (3.679 antigenici e 2.226 tamponi molecolari). Il tasso di positività totale è pari a 2,32 per cento. (ANSA).