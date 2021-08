Turismo al Trasimeno, nuova app e un portale territoriale

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - Nove Comuni dell'area del Trasimeno, in sinergia con la Strada del Vino Colli del Trasimeno,e il sostegno della Regione Umbria, hanno presentato una nuova app ed un portale territoriale, per promuovere il turismo nella zona.

"Immersione e personalizzazione": sono quindi questi i binari su cui si vuole muovere la nuova "Web App Experience Trasimeno", pensata come un'opportunità per vivere esperienze in relazione con i produttori, le guide, gli artisti e gli artigiani del territorio.

La Web App Experience Trasimeno sarà fruibile sia da dispositivi mobili che da computer, tramite un menù diviso per esperienze, attività e cammini.

Che sia la visita guidata ad un borgo, o una visita in cantina, un percorso in cui mettere insieme arte ed enogastronomia o ancora qualsiasi tipo di attività outdoor sul lago o in collina, la nuova app farà da guida ed offrirà anche la possibilità di prenotare le varie esperienze.

Il progetto si muove in collaborazione con il portale Umbria Tourism. (ANSA).