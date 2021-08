Morroni,soddisfazione per prof. Frascarelli presidente Ismea

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - "Saluto con viva soddisfazione la nomina a Presidente di Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, al Professor Angelo Frascarelli, dell'Università degli Studi di Perugia, al quale rivolgo i miei più sentiti complimenti e l'augurio di buon lavoro". È quanto afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni.

"Un incarico di prestigio - sottolinea l'assessore in una nota della Regione - che afferma il valore della professionalità del professor Frascarelli, espressa in un lungo percorso segnato da alte competenze e da un'autorevole e straordinaria attività di ricerca e studio a favore dell'agricoltura".

"Tale nomina è motivo di orgoglio - rileva - per l'Umbria; sono certo che il suo impegno sarà determinante per il rilancio delle imprese del comparto primario, a maggior ragione ora, in una fase che chiede di affrontare con determinazione e con un'illuminata visione le nuove sfide e i cambiamenti in atto dai quali saper cogliere opportunità per una nuova stagione di sviluppo". (ANSA).