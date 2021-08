147 nuovi positivi al Covid e due ricoveri in meno

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - Sono 147 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, a fronte di due ricoveri in meno e 61 guariti. I posti Covid occupati negli ospedali sono 20 due dei quali (dato invariato da giorni) in terapia intensiva. Anche oggi non si registrano decessi.

Gli attualmente positivi sono 1.858 (86 in più di ieri). E' quanto emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati al 5 agosto.

I test analizzati nelle utlime 24 ore sono 4.686 (2.559 antigenici e 2.127 tamponi molecolari) ed il tasso di positività totale è 3,13 per cento. (ANSA).