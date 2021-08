Tamponi rapidi in loco prima del concerto di Manu Chao

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - Tamponi rapidi, per la prima volta in Umbria, prima del concerto in alta quota di Manu Chao, previsto sabato a Pian di Spilli, nel Parco regionale del Monte Cucco. Sarà possibile, su prenotazione e a pagamento, grazie alla collaborazione tra gli organizzatori, l'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore, il gruppo Casa di Cura Liotti Spa Perugia e l'Istituto Analisi cliniche Minerva di Perugia. I tamponi potranno essere effettuati il giorno precedente al concerto, dalle 14,30 alle 18, presso l'Istituto Minerva oppure sabato dalle 10.30 alle 14 al varco di Costacciaro, presso il punto di accesso al Monte Cucco del Festival.

Manu Chao sarà a Pian di Spilli con l'unica tappa umbra del suo "El Chapulín Solo - Manu Chao Acústico", nell'ambito della quinta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da AUCMA. Suoni Controvento è inserito nel 'KeepOn Experience' Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d'Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. (ANSA).