(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - Il 60,91 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19: si tratta di 469.579 cittadini dei quali 5.596 hanno ricevuto la seconda dose nella giornata di ieri. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 4 agosto.

Hanno ricevuto la prima dose 569.875 residenti nella regione, pari al 73,89 per cento.

Complessivamente sono state somministrate in Umbria 1.021.381 dosi di vaccino, sul totale delle 1.076.244 consegnate. (ANSA).