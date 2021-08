Rifiuta vaccino, sospesa da lavoro: per giudice è legittimo

Sospesa dal lavoro e dallo stipendio perché rifiuta di vaccinarsi contro il Covid, fa ricorso contro il provvedimento ma il giudice del lavoro glielo respinge giudicando la misura "adeguata e proporzionata": la vicenda è accaduta a Terni, a una operatrice socio sanitaria, dipendente della cooperativa sociale Actl New. La donna, addetta all'assistenza di anziani non autosufficienti, a febbraio ha negato il consenso informato alla somministrazione del vaccino, dicendosi contraria ad un trattamento sanitario - ha sostenuto - ancora di natura sperimentale, senza prima conoscerne effetti e possibili controindicazioni. (ANSA).

