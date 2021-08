Ricerca su acciaio, Abramovich sigla accordo con Unipg

(ANSA) - TERNI, 03 AGO - Il corso di laurea in Ingegneria industriale del Polo universitario di Terni e la Evraz Metals del magnate russo Roman Abramovich collaboreranno per un'importante ricerca in campo metallurgico sul vanadio. Il dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia ha infatti siglato un accordo con il colosso dell'acciaio per un progetto che verrà completamente realizzato nelle strutture di Pentima del corso di laurea ternano.

Il gruppo Evraz - che fa riferimento all'uomo d'affari noto per essere proprietario del Chelsea - è una delle più importanti compagnie mondiali nella produzione siderurgica e nell'industria mineraria. Per la società quello di Terni è il quarto progetto di ricerca finanziato nel mondo dopo quelli assegnati ad alcuni tra i più prestigiosi istituti di ricerca in campo metallurgico e fa seguito a quelli in corso presso la Colorado School of Mines (Usa), la Rwth Aachen (l'Università Tecnica di Aquisgrana, riconosciuta come élite della metallurgia fisica tedesca) e lo Swerea Kimab, istituto leader di ricerca su metalli e corrosione di Stoccolma (Svezia). Il progetto - spiega una nota dell'Università - si concentrerà sullo studio degli effetti del vanadio (di cui Evraz è il massimo produttore mondiale) sui giunti saldati in acciai alto resistenziali, per incrementare la resistenza del giunto migliorandone anche la resistenza a fatica, permettendo una riduzione nella quantità di materiale utilizzato. Questo implicherà un alleggerimento delle strutture e una conseguente riduzione dell'impatto ambientale. La realizzazione sarà resa possibile anche grazie alla messa in rete di laboratori di eccellenza da parte di vari istituti italiani di ricerca (universitari e non) coordinati appunto da Terni.

L'iniziativa scientifica avrà durata di 30 mesi, partirà operativamente l'1 settembre e vede come sponsor alcuni tra i principali produttori e trasformatori di acciaio italiani. Tra questi, Acciai Speciali Terni, il gruppo Marcegaglia, l'Acciaieria di Cividale del Friuli, l'Istituto italiano di saldatura. (ANSA).