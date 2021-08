Premio nazionale all'Oleificio sociale Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 03 AGO - L'Oleificio sociale Foligno si è aggiudicato per la sezione frantoi il primo premio del 12/o Concorso nazionale "L'oro d'Italia" con l'olio extravergine di oliva Primizia tipologia "blend" categoria "fruttato leggero".

Si tratta di un olio prodotto con olive moraiolo e frantoio in grado di conquistare i palati più esigenti. E' un olio a bassa acidità ma ricco di polifenoli, con una capacità antiossidante.

L'attestato del concorso promosso dall'Olea (Organizzazione laboratorio esperti assaggiatori) con il patrocinio dell'assessorato alle Attività produttive del Comune di Fano è stato consegnato al presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa Giovambattista Tosti. Gli altri membri fondatori - spiega buna nota - sono Raffaele Tosti, Luciano Baldaccini, Olindo Montirosi, Alfio Petasecca, Luigi Cucciarelli e Mario Petesse. I soci conferitori sono oltre trecento.

"Attualmente l'Oleificio sociale Foligno sorto a metà degli anni '70, - afferma il presidente Tosti - ha contatti commerciali con paesi europei come Germania e Francia. Negli ultimi anni è stato avviato un processo di ricerca dell'eccellenza assoluta. E nato il marchio 'Il Castello' per diffondere le qualità e i benefici dell'olio Dop Umbria Colli Assisi - Spoleto". "A completare la gamma del nostro olio - conclude Giovambattista Tosti - è arrivato da alcuni anni il Dop Umbria Colli Assisi-Spoleto Bio ottenuto da olive selezionate tra le varietà frantoio, leccino, muraiolo provenienti dalle colline che sovrastano Sant'Eraclio".

